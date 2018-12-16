TFF 2. Lig'de bu sezon sadece 2 mağlubiyeti bulunan ve 16 hafta sonunda 38 puanla ikinci sırada bulunan Sakaryaspor evinde üçüncü sırada yer alan Samsunspor ile karşılaşacak. Sakaryaspor taraftarının da desteği ile rakibini yenmek istiyor. Son 3 haftadır kazanan Samsunspor deplasmanda galibiyet peşinde...

Sakaryaspor - Samsunspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bugün saat 19:00'da başlayacak karşılaşma TV264 Sakarya'dan canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın detayları fanatik.com.tr'de olacak...

İlk 11'ler belli oldu

Sakaryaspor: Oğuz Çalışkan, Canberk Özdemir, Ümit Yasin Arslan, Berkay Can Değirmencioğlu, Serkan Odabaşoğlu, Oğuz Kocabal, Ferhat Yazgan, Dilaver Güçlü, Zahit Fındık, Ferit Erişçi, Berk İsmail Ünsal

Samsunspor: Ahmet Altın, Erhan Kartal, Nuri Terliksiz, Şahin Şafakoğlu, Canberk Dilaver, Savaş Yılmaz, Oğuz Gürbulak, Enes İslam İlkin, İlyas Kubilay Yavuz, Samet Asatekin, Bahattin Köse

TV264'ü nasıl izlerim?

Uydu Adı : Türksat 4A

Frenkans : 12245 MHz

Polarizasyon : Yatay

Sembol Oranı : 27500 Ksym/s

FEC : 5/6

DSmart : 264. Kanal

TV 264 uydu frekansı nasıl ayarlanır?

TV 264'ü kanalınıza tanımlamak için farklı yöntemler bulunuyor. Bunun en garanti yolu, uydu frekans listenizi güncellemek. Birçok uydu sisteminde ayarlar bölümünde bulunan bu özelliğe girerek, uydu frekanslarını güncelle yada kanal ara seçeneğine tıklarsanız, TV 264 uydunuza otomatik olarak tanımlanır. Ayrıca el ile frekans eklemekde mümkün. D Smart için ise herhangi bir ayar yapmak zorunda değilsiniz.TV 264 otomatik olarak 264 nolu kanalda çıkacaktır.