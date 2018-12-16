TFF 2. Lig'de bu sezon sadece 2 mağlubiyeti bulunan ve 16 hafta sonunda 38 puanla ikinci sırada bulunan Sakaryaspor evinde üçüncü sırada yer alan Samsunspor ile karşılaşacak. Sakaryaspor taraftarının da desteği ile rakibini yenmek istiyor. Son 3 haftadır kazanan Samsunspor deplasmanda galibiyet peşinde...

Sakaryaspor - Samsunspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bugün saat 19:00'da başlayacak karşılaşma TV264 Sakarya'dan canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın detayları fanatik.com.tr'de olacak...

TV264'ü nasıl izlerim?

Uydu Adı : Türksat 4A

Frenkans : 12245 MHz

Polarizasyon : Yatay

Sembol Oranı : 27500 Ksym/s

FEC : 5/6

DSmart : 264. Kanal

TV 264 uydu frekansı nasıl ayarlanır?

TV 264'ü kanalınıza tanımlamak için farklı yöntemler bulunuyor. Bunun en garanti yolu, uydu frekans listenizi güncellemek. Birçok uydu sisteminde ayarlar bölümünde bulunan bu özelliğe girerek, uydu frekanslarını güncelle yada kanal ara seçeneğine tıklarsanız, TV 264 uydunuza otomatik olarak tanımlanır. Ayrıca el ile frekans eklemekde mümkün. D Smart için ise herhangi bir ayar yapmak zorunda değilsiniz.TV 264 otomatik olarak 264 nolu kanalda çıkacaktır.