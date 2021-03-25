Sakaryaspor Mamak karşısında şov yaptı

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 30. hafta müsabakasında Mamak FK, evinde Sakaryaspor’a 4-0 yenildi. Yeşil-Siyahlı takımın gollerini Muhammet Reis (2), Devrim Taşkaya ve Ali Özgün kaydetti. Ligde üst üste 13. maçında da kaybetmeyen Sakaryaspor bu galibiyet ile haftayı 56 puanla üçüncü sırada tamamladı. Tatangalar’da 34. dakikada orta alanda topla buluşan Muhammet Reis’in ceza sahası önünden çektiği şutta top kaleci Evra’nın kollarından sekip filelerle buluştu: 0-1.

Reis klasını konuşturdu

81’inci dakikada sağ kanatta ceza sahasına gelen Ali Özgün´ün pasında topla buluşan Devrim Taşkaya fileleri havalandırdı: 0-2. 84’üncü dakikada Muhammet’n kullandığı köşe vuruşunda kaleciden dönen topu Ali Özgün düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 0-3. 90+3’te Muhammet Reis günün yıldızlaşan ismi olarak yine klas bir dokunuş ile fileleri

buldu ve golün ardından santra yapılmadan maç sona erdi: 0-4.