Misli.com 2. Lig yarı finalinde finalistler belli oluyor. Sakaryaspor ile Kırşehir Belediyespor, 0-0'ın rövanşında kozlarını paylaşacak. Sakaryaspor, ev sahibi avantajını kullanmaya çalışacak. Kırşehir Belediyespor ise evine final biletiyle dönmeyi amaçlayacak.

Sakaryaspor, Vanspor'u 2-0'lık skorlarla yarı finale yükseldi. Kırşehir Belediyespor ise deplasmanda 2-1 yendiği Kırklarelispor'la evinde 0-0 berabere kalarak yarı finale yükselmeyi başardı.

Sakaryaspor - Kırşehir Belediyespor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma bugün saat 20.00'de başlayacak. Alper Ulusoy'un yöneteceği Sakaryaspor - Kırşehir Belediyespor maçını futbolseverler, misli.com üzerinden canlı olarak takip edebilecek.

Sakarya ekibi, Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta lider Eyüpspor'un ardından sezonu 2. sırada tamamladı. Kırşehir temsilcisi ise Misli.com Kırmızı Grup'ta topladığı 72 puanla sezonu 3. sırada noktaladı.