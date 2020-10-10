Sakaryaspor-Kırklarelispor maç sonucu: 0-0

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 4. hafta maçında Sakaryaspor evinde Kırklarelispor ile 0-0 berabere kaldı.
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Alirıza Altunbakır xx, Caner Eroğlu xx, Abdulkadir Döner xx
Sakaryaspor: Oğuz Çalışkan xx, Canberk Ömer Özdemir xx, Muhammet Reis xx (Berk İsmail Ünsal dk. 70 xx), Devrim Taşkaya xx (Abdulaziz Solmaz dk. 82 xx), Ali Özgün xx, Oğuzhan Kayar xx, Mehmet Boztepe xx (Hasan Bilal dk. 70 xx), Hakan Aslantaş xx (Alpay Koçaklı dk. 82 x), Burak Öksüz xx, Çağrı Ortakaya xx (Azad Filiz dk. 70 xx), Berkay Can Değirmencioğlu xx
Kırklarelispor: Umut Kaya xx, Serkan Sözmen xx, İbrahim Sürgülü xx, Emre Keleşoğlu xx, Kubilay Akyüz xx (Emre Balkı dk. 63 xx), Atakan Arslan xx (Görkem Fidan dk. 84 xx), Yunus Emre Yalçın xx, Hamza Özdemir xx, Ersel Aslıyüksek xx, Davut Babur xx, Berkan Burak Turan xx (İsmail Ayaz dk. 68 xx)
Sarı kartlar: Berkay Can Değirmencioğlu (Sakaryaspor), Yunus Emre Yalçın, Görkem Fidan (Kırklarelispor)