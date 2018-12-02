Sakaryaspor-Kastamonuspor 1966: 2-1

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup mücadelesinde Sakaryaspor sahasında Kastamonuspor 1966'yı 2-1 yendi.

02 Aralık 2018, Pazar 16:34
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Sakaryaspor-Kastamonuspor 1966: 2-1

25'nci dakikada Sakaryaspor’un geliştirdiği atakta Ferit'in sağ kanattan ceza sahası içerisine gönderdiği topu Zahit Fındık kafa vuruşu ile ağlara gönderdi: 1-0.

37'nci dakikada Dilaver rakibinin müdahalesi ile yerde kaldı. Serbest vuruşu kullanan Berk İsmail uzak mesafeden topu ağlarla buluşturdu: 2-0.

67'nci dakikada Serkan'ın ceza sahası dışından topa vuruşu kaleci Bekir'de kaldı.

80'nci dakikada sol kanattan Mustafa'nın kullandığı köşe vuruşuna yükselen Soner'in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 2-1.

DHA


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