Sakaryaspor-Kastamonuspor 1966: 2-1

25'nci dakikada Sakaryaspor’un geliştirdiği atakta Ferit'in sağ kanattan ceza sahası içerisine gönderdiği topu Zahit Fındık kafa vuruşu ile ağlara gönderdi: 1-0.
37'nci dakikada Dilaver rakibinin müdahalesi ile yerde kaldı. Serbest vuruşu kullanan Berk İsmail uzak mesafeden topu ağlarla buluşturdu: 2-0.
67'nci dakikada Serkan'ın ceza sahası dışından topa vuruşu kaleci Bekir'de kaldı.
80'nci dakikada sol kanattan Mustafa'nın kullandığı köşe vuruşuna yükselen Soner'in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 2-1.
DHA