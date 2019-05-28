1. Lig'de en uzun süre yer alan ekiplerden olan ve 2011-2012’den beri ligden uzak kalan Sakaryaspor ile 2004- 2005’te lige veda eden Fatih Karagümrük’ten birisi bugün adını 1. Lig’e yazdıracak.

Sakaryaspor - Karagümrük maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı’nda oynanacak karşılaşma bu akşam saat 21.30’da başlayacak. Mücadele TRT SPOR'dan canlı yayınlanacak.

Karşılaşmayı kazanan takım, Menemen Belediyespor ve Keçiörengücü’nün ardından Spor Toto 1. Lig’e yükselecek son takım olacak. İki koca çınar arasında oynanacak 2. Lig Play-Off final maçının hakemi de dün belli oldu, dev mücadeleyi Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan’ın yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve İsmail Şencan yapacak.

Mini yorum - Oğuz Dizer

Sakarya uzun yıllardır hasret kaldığı lig değerlerine, kavuşmak için beklemede. Şaban Yıldırım komutasında, karakter ve mücadele değerleri üst düzey, doğru futbol yapısı uygulayan Yeşil-Siyahlı armada, sahne alacak Bursa’da. ‘Doruktaki sevgi’ diye tanımladım, şehrim halini. Neden? Sevgi bir etkinlik olarak kabullenilip, mevcut koşullarda güç harcayıp başarı sağlama ve farklılık oluşturma eylemi olarak tarif edilirse... Sakaryaspor ve Sakaryalı bu eyleme hazır. Şehrimde günlerdir, mutlulukla soluduğum hava; sevmenin real bir eylem olduğu, duygunun çok ötesinde bulunduğu durumu. Sakaryalı herhangi bir beklentiye veya olasılığa kapılmadan, sadece başarı üretiminin parçası olmanın, içinde bulunmanın peşinde. Tüm Yeşil Siyah yürekler sahadaki emekçileriyle bütünleşecek ve şehri mutlu edesi doruktaki sevgiyi, beklenen başarıyı getirecekler. Sakarya bunu çok önceden hak etti fakat maalesef 10 sene geç kaldı!

Mini yorum - Ömer Necati Albayrak

Küçük ama bir samimiyetiyle büyük bir semt Karagümrük... Amatöre düştüğü günlerde de bırakmadı takımının peşini, bugün 1. Lig’in kapısındayken de... Sakarya taraftarıyla güzel olduğu için ‘Gelsin’ deniyor ya işte Karagümrük için de aynı şey geçerli. Süleyman Hurma’nın yatırımyla kurulan güçlü kadro aslında Sakarya’nın bir tık ötesinde. Ancak yaşı daha büyük bir takım olmanın dezavantajını yaşadıkları için kaçırdılar şampiyonluğu. Finalde de genç hocaları Cüneyt Dumlupınar yönetiminde en dikkat etmeleri gereken konu bu. Enerjilerini doğru kullanabilirlerse kaliteyle sonuca ulaşabilirler.