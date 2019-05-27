1. Lig’de en uzun süre yer alan ekiplerden olan ve 2011-2012’den beri ligden uzak kalan Sakaryaspor ile 2004- 2005’te lige veda eden Fatih Karagümrük’ten birisi adını 1. Lig’e yazdıracak.Karşılaşmayı kazanan takım, Menemen Belediyespor ve Keçiörengücü’nün ardından Spor Toto 1. Lig’e yükselecek son takım olacak. İki koca çınar arasında oynanacak 2. Lig Play-Off final maçının hakemi de dün belli oldu, dev mücadeleyi Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan’ın yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve İsmail Şencan yapacak.

Sakaryaspor - Karagümrük maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 21.30’da başlayacak. Mücadele TRT SPOR ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.

Sakarya taraftarıyla adından söz ettirdi

Muhteşem taraftarıyla sezon boyunca adından fazlasıyla söz ettiren Sakaryaspor, final biletini alan ilk takım olmuştu. Çeyrek finalde Samsunspor’u eledikten sonra Sarıyer’le eşleşen ve evindeki ilk maçında rakibini 4-0 gibi farklı bir skorla geçen Tatangalar rövanştan da istediğini almayı başardı. Yeşil-Siyahlılar, Yusuf Ziya Öniş Stadı’nda ev sahibinin cezası nedeniyle seyiricisinden yoksun kaldığı maçta rakibine gol izni vermedi. Kıran kırana geçen maç 0-0 eşitlikle sona ererken Sakaryaspor, stattan mutlu ayrıldı. Konuk takımı 280 taraftarı destekledi. Müsabakanın 66. dakikasında Sarıyer’de Nuri Fatih Aydın, kırmızı kartla oyundan ihraç edilirken, ev sahibi ekip maçı 10 kişi tamamladı.

Karagümrük’te semt aşkı kazandı

Türk futbolunun köklü çınarı, çok büyük bütçelerle sezona favorilerden biri olarak giren Manisa Büyükşehir Belediyespor’u safdışı bıraktı. İlk karşılaşmada rakibine 90. dakikada yediği golle boyun eğen Kırmızı-Siyahlılar, rövanşta şans tanımadı. Baştan sona heyecan fırtınasına sahne olan mücadeleyi Cüneyt Dumlupınar’ın öğrencileri 2-0 kazanarak adını finale yazdırdı. 14. dakikada Erkan Zengin’in penaltıdan attığı golle perdeyi açan Fatih Karagümrük, 43. dakikada ise Çağrı Ortakaya’nın vuruşuyla farkı 2’ye çıkardı.

Skor üstünlüğünü eline alan ev sahibi taraftarının da desteğiyle baskıya devam ederken konuk takım ise İsmail Haktan’la ciddi fırsatlar yakaladı, ancak sonuca yansıtamadı. 90 dakikanın sonuna verilen artı 7 dakikalık uzatmada heyecan adeta zirveye çıkarken Manisa temsilcisinin gol için çabaları yetmedi, kritik mücadele 2-0 Karagümrük’ün üstünlüğüyle sona erdi. Son düdüğün çalmasının ardından ise Karagümrük tribünlerini hınca hınç dolduran taraftarların sevinci görülmeye değerdi.



