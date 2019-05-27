Spor Toto 1. Lig’e yükselecek son takımın belli olacağı karşılaşmada Sakaryaspor ile Fatih Karagümrük karşılaşacak. TFF 2. Lig play-off final maçı öncesi heyecan dorukta. İki takımda TFF 1. Lig'e yükselmek için mücadele edecek.

Sakaryaspor - Karagümrük maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 21.30’da başlayacak. TRT SPOR'dan canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Karşılaşmayı kazanan takım, Menemen Belediyespor ve Keçiörengücü’nün ardından Spor Toto 1. Lig’e yükselecek son takım olacak.

Sakaryaspor 2. Lig Beyaz Grup'u 69 puanla 4. sırada tamamlamıştı. Play-Off da ise Yeşil-Siyahlılar sırasıyla Samsunspor ve Sarıyer'i elemişti.

Fatih Karagümrük ise 2. Lig Kırmızı Grup'u 68 puanla ikinci sırada tamamlamıştı. İstanbul ekibi daha sonra sırasıyla Şanlıurfaspor ve Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nü eledi.