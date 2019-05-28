Sakaryaspor - Karagümrük canlı

1. Lig’de en uzun süre yer alan ekiplerden olan ve 2011-2012’den beri ligden uzak kalan Sakaryaspor ile 2004- 2005’te lige veda eden Fatih Karagümrük’ten birisi adını 1. Lig’e yazdıracak. Karşılaşmayı kazanan takım, Menemen Belediyespor ve Keçiörengücü’nün ardından Spor Toto 1. Lig’e yükselecek son takım olacak. İki koca çınar arasında oynanacak 2. Lig Play-Off final maçını Mete Kalkavan yönetiyor. Kalkavan’ın yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve İsmail Şencan yapıyor.

Maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde...

Sakaryaspor - Fatih Karagümrük TFF 2. Lig final maçı meşalelerin temizlenmesi ve dumanın dağılmasının ardından 10 dakika gecikmeli başladı.

TFF 3. Lig'deki yaş sınırlamasını protesto eden Fatih Karagümrüklü ve Sakaryasporlu futbolcular, maçın ilk dakikasında topa dokunmadı.

10. dakikada Karagümrük gole çok yaklaştı. Ceza sahasının hemen önünde topla buluşan Erkan, sert bir şut gönderdi, top direğin hemen yanından auta çıktı.

13. dakikada Sakaryaspor çok etkili geldi. Dilaver'in muhteşem pasıyla savunma arkasına koşu yapan Zahit, topu kontrol edemedi ve Sakarya, çok bir ataktan faydalanamadı.

17. dakikada Sakarya, Oğuz'la geldi. Orta sahadan hücuma sık sık destek veren deneyimli oyuncu, Ferit'in sağ kanattan yaptığı ortaya iyi yükselip kafa vuruşunu yaptı, top az farkla dışarı çıktı.

1 dakika sonra bu sefer Karagümrük geldi. Ufuk Aksoy'un sol çaprazdan yaptığı plase vuruşu, Sakaryaspor'un kalecisi Oğuz güçlükle çıkardı.

20. dakikada Mehmet Batdal'la Karagümrük çok önemli bir pozisyondan faydalanamadı. Ramazan'ın açtığı ortaya arka direkte hareketlenen Batdal, müsait durumda topa vuramadı.

Erkan Zengin çıldırdı

21. dakikada Sakarya savunmasını ipe dizen Erkan Zengin, topu Mehmet Batdal'la buluşturdu. Mehmet şut atmak yerine topu yine Erkan'a gönderince araya Sakarya savunması girdi. Çok net pozisyondan faydalanamayan Karagümrük'te kaptan Erkan, Mehmet Batdal'a tepki gösterdi.

33. dakikada Sakarya Serkan'la geldi. Berk İsmail'in pasında topla buluşan Serkan, müsait durumda olan Dilaver'e pas atmadı, şutunu attı. Serkan'ın vuruşu üstten dışarı çıktı.

Karagümrük penaltı bekledi

34. dakikada Karagümrük, Erkan Zengin'in yerde kalmasıyla penaltı bekledi. Şık çalımlarla ceza sahasına giren deneyimli futbolcu, Ferhat Yazgan'ın müdahelesiyle yerde kaldı. Mete Kalkavan oyunu devam ettirdi. Pozisyonun devamında Ferit'i ekarte eden Ufuk, sert bir şekilde topu içeri gönderdi, kimse dokunamayınca savunma topu uzaklaştırdı.

Karagümrük atak üstüne atak yapıyor. 37. dakikada Erkan Zengin'in pasıyla kaleci Oğuz'la karşı karşıya kalan Mehmet Batdal, çerçeveyi bulamadı.

Mehmet Batdal boş kaleye atamadı

Maçın en net pozisyonu 44. dakikada Karagümrük'ten geldi. Ramazan'ın pasında savunma arkasına sarkan Turgut Doğan, topu Oğuz'a nişanladı. Dönen top bomboş bir şekilde Mehmet Batdal'ın önünde kaldı. Süper Lig kariyeri olan deneyimli golcü, vuruşunu yaptı fakat Sakaryaspor savunmasında Berkay Can, inanılmaz bir hamle yaparak gole giden topu kornere gönderdi.

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İnanılmaz atmosfer

TFF 2. Lig play-off finalinde Sakaryaspor ile Fatih Karagümrük’ün karşılaştığı maç, tribünlerde yakılan ve sahaya atılan meşalelerin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle yaklaşık 12 dakika geç başladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı’nda oynanan ve Spor Toto 1. Lig’e yükselecek son takımın belli olacağı maça dakikalar kala, Sakaryaspor taraftarları tribünde meşaleler yakarak, yeşil zemine attı.

Sahaya atılan onlarca meşaleden dolayı stadı bir anda yoğun bir duman kapladı. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle hakem Mete Kalkavan, başlama vuruşunun bekletilmesini istedi.

Yaklaşık 12 dakikalık bir gecikmenin ardından stadı kaplayan meşale dumanlarına rağmen maç başladı.

Sakaryaspor - Karagümrük maçı hangi kanalda?

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı’nda oynanan karşılaşma saat 21.30’da başladı. Mücadele TRT SPOR ekranlarından naklen yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Sakaryaspor: Oğuz, Canberk, Serkan, Oğuz, Ümit, Ferhat, Dilaver, Zahit, Ferit, Berkay, Berk İsmail

Fatih Karagümrük: Tarık, Fatih, Abdulhamit, Ufuk, Ramazan, Barış Özbek, Bilal Aziz, Çağrı, Turgut Doğan, Erkan Zengin, Mehmet Batdal



