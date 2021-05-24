Sakaryaspor ile Kocaelispor 10 yıl sonra rakip oldu

Spor Toto 1.Lig'e çıkacak son takımı belli edecek final maçına iki dev camia Sakaryaspor ve Kocaelispor kaldı. Uzun yıllar Süper Lig 'de de mücadele eden iki takım en son 10 yıl önce resmi maçta karşılaşmıştı

2010-11 sezonunda Kırmızı Grup'ta karşılaşan iki takım da evinde galip gelmişti. Kocaelispor evinde Sakaryaspor'u 2-0 yenerken Sakaryaspor ise son hafta maçında Kocaelispor'u 5-1 yenmişti.

Son 6 maçta 20 gol

Son 6 maçta sadece bir kez beraberlik sonucu çıkarken takımlar 20 gol attı ve çekişmeli maçlar oynandı. İki takım Süper Lig'de ise en son 1998-99'da karşılaşmış ve son maçı Sakaryaspor 1-0 kazanmıştı.