Sakaryaspor-Gençlerbirliği maç sonucu: 2-1

Sakaryaspor, Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında Gençlerbirliği'ni ağırladı. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçı Kabongo Kassongo ve Metehan Mert'in (K.K) attığı gollerle 2-1 kazanan 10. sıradaki Tatangalar, 25 puana ulaşarak Play-Off yolunda fire vermedi. Tek golünü 26. dakikada Barış Alıcı ile bulan Başkent ekibi ise üst üste 6. mağlubiyetini alarak son sıraya demir attı.

Maçtan dakikalar:

16. dakikada Sakaryaspor, kazandığı köşe vuruşunun devamındaki atakta Kabongo Kasongo ile golü buldu. 1-0

26. dakikada Gençlerbirliği’nin sol kanattan geliştirdiği atakta Oleksandır Bieliaiev’in pasıyla buluşan Barış Alıcı, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1

41. dakikada Gençlerbirliği'nde Bieliaiev sağ çaprazdan yaptığı vuruş auta çıktı.

52. dakikada Hurşit Taşçı’nın ceza sahası içerisinden vurduğu top kaleciden döndü.

71. dakikada Burak Süleyman’ın sol kanattan açtığı ortada Kasongo’nun kafa vuruşunu kaleci son anda çıkardı.

79. dakikada sol kanattan atak geliştiren Sakaryaspor’da Hurşit Taşçı’nın ortasında, Gençlerbirliği oyuncusu Metehan Mert, ters bir kafa vuruşuyla topu kendi ağlarına gönderdi. 2-1

Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu xx, Cemal Alpay xx, Burak Cansız xx, Veli Karakaya xx

Sakaryaspor: Furkan Köse xx, Kabongo Kasongo xxx, İsaac Donkor xx, Michal Jan Nalepa xx, Hüsamettin Tut xx, Hakan Yavuz xx (Çağlayan Menderes dk. 90+4 ?), Hıfsullah İsmail Erdoğan xx, Deni Milosevic xx (Kaiyne River Woolery dk. 72 x), Ozan Sol xx (Burak Süleyman dk. 58 xx), Hurşit Taşçı xx, Ümit Kurt xx

Yedekler: Cihan Topaloğlu, Çağlayan Menderes, Emirhan Aydoğan, Kaiyne River Woolery, Patrick Banza Kanianga, Burak Süleyman, Hüseyin Can Öztürk, Berat Onur Pınar, Berkay Kurubacak, Alihan Gümüş

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman xx, Metehan Mert xx, Mert Kula xx, Gökhan Gül xx, Sami Gökhan Altıparmak xx, Ataberk Gök xx (Seyit Ali Kahya dk. 83 x), Barış Alıcı xx, Abdullah Şahindere xx, Oleksandır Bieliaiev xx (Baran Başyiğit dk. 83 x), Aksel Aktaş xx (Kağan Özkan dk. 61 x), Hüseyincan Kırıkçı (Eralp Aydın dk. 90+6 ?)

Yedekler: Atalay Gökçe, Zafer Göktuğ Erdem, Doğukan Taşcı, İbrahim Baran Kayikci, Seyit Ali Kahya, Eralp Aydın, Baran Başyiğit, Kağan Özkan, Ulusoy Mert Kabasakal

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Goller: Kabongo Kasongo (dk. 16) (Sakaryaspor), Barış Alıcı (dk. 26), Metehan Mert (dk. 79 k.k.) (Gençlerbirliği)

Sarı kart: Burak Süleyman (Sakaryaspor)