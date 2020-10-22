Sakaryaspor galibiyet hasretine son verdi

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta ilk hafta 1922 Konyaspor karşısında kazanan Sakaryaspor, sonraki 4 maçında ise galibiyet yüzü göremedi. Ancak İsmail Ertekin'in ekibi, dün hasretine Pazarspor galibiyetiyle son verdi. Maça etkili başlayan Tatangalar, 35’te Muhammet Reis'in penaltıdan kaydettiği gol ile öne geçmeyi başardı: 1-0. İlk devre bu skorla sona erdi. Karadeniz ekibi, ikinci yarının hemen başında bir frikik kazandı. Eren Karadağ, 50. dakikada skora dengeyi getiren isim oldu: 1-1. Ancak konuk ekibin sevinci uzun sürmedi.

Zirvenin 6 puan gerisinde...

Dakikalar 62'yı gösterirken, Mehmet Boztepe'nin ortasında Ali Özgün fileleri havalandırdı: 2-1. Yeşil- Siyahlılar kalan sürede rakibine şans tanımadı, sahadan galip ayrıldı. 4 maç aradan sonra kazanan Tatangalar, 6 hafta sonunda 9 puanla zirvenin 6 puan gerisinde yer aldı. Üst üste 2 galibiyetten sonra kayberden Pazarspor ise 6 puanda kaldı.