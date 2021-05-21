Sakaryaspor finale çok yakın

Play-Off heyecanı dün yine devam etti. Misli.com 2. Lig Play-Off yarı final ilk maçında Kırşehir Belediyespor, sahasında Sakaryaspor ile 0-0 berabere kaldı. Kırşehir Belediyespor, Kırşehir Ahi Stadı’nda Sakaryaspor’u seyircisiz maçta konuk etti. Süper Lig hakemi Ali Şansalan’ın yönettiği müsabaka 0-0 eşitlikle tamamlandı. Maçın rövanşı, 24 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00’de Yeni Sakarya Atatürk Stadı’nda oynanacak. Tur atlayan takım finalist olacak.

Oğuz kurtarıcı oldu

Kırşehir Belediyespor’un net fırsatlar yakaladığı karşılaşmada Sakaryaspor’un başarılı file bekçisi Oğuz Çalışkan kritik kurtarışlar yaparak takımını ayakta tutan isim oldu. Önemli anlar şöyleydi: 32’de Kırşehir Belediyespor çok net bir tehlike yakaladı. Pres sonucu topu kazanan Ali Kuçik’in vuruşu kaleci Oğuz’un ellerinde kaldı. 41’de Kırşehir Belediyesporlu Mehmet ile Oğuz Çalışkan bir kez daha karşı karşıya geldi. Mehmet’in uzaktan şutunu Oğuz harika çıkardı. 52’de Sakaryaspor Ali Özgün ile gole yaklaştı. Ali, kalecinin üstünden topu aşırttı savunma kaleye yönelen topu son anda uzaklaştırdı.



