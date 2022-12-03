Sakaryaspor-Erzurumspor maç sonucu: 2-0

Spor Toto 1. Lig’in 16. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği BB Erzurumspor’u 2-0 mağlup etti ve 22 puana yükseldi. 3 maçtır galibiyete hasret olan Erzurum ise 14 puanla ateş hattından uzaklaşamadı.

Maçtan dakikalar:

12. dakikada ceza sahasına giren Orhan Ovacıklı’nın pasıyla buluşan Kenro Rosheuvel kaleci Cihan Topaloğlu ile karşı karşıya kaldı. Kenro’nun karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleci Topaloğlu, mutlak golü önledi.

32. dakikada Hakan Yavuz’un sağ kanattan yaptığı ortada meşin yuvarlakla buluşan Hurşit Taşçı’nın vuruşu kalenin üzerinden auta çıktı.

52. dakikada Serkan Odabaşoğlu’nun ortasında Roshi’nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mehmet Göktuğ’da kaldı.

61. dakikada Erzurumspor’da kullanılan köşe vuruşunda Cihan Topaloğlu’nun elinden kaçırdığı meşin yuvarlak, Eren Tozlu’nun önünde kaldı. Tozlu’nun şutu kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

68. dakikada Kabongo Kasongo’nun yerde kaldığı pozisyonda yeşil-siyahlılar penaltı bekledi.

74. dakikada Sakaryaspor köşe vuruşu kazandı. Burak Süleyman’ın açtığı ortada, Kasongo’nun ön direkten kafa vuruşu filelerle buluştu. 1-0

90+1. dakikada Odise Roshi'nin sağ kanattan başlattığı atakta Burak Süleyman topla buluştu. Çarpraz pozisyonda kaleciyle karşı karşıya kalan Süleyman meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-0





Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Hakemler: Mehmet Türkmen xx, Erkan Akbulut xx, Murat Şener xx, Yalçın Taşkınfurat xx

Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu xx, Serkan Odabaşoğlu xx, Emirhan Aydoğan xx (Kabongo Kasongo dk. 59 xxx), Artem Kravets xx (Burak Süleyman dk. 46 xx), Isaac Donkor xx, Hüsamettin Tut xx, Hakan Yavuz xx, Hıfsullah İsmail Erdoğan xx, Odise Roshi xx (Ozan Sol dk. 90+4 ?), Hurşit Taşçı xx (Deni Milesoviç dk. 76 x), Ümit Kurt xx

Yedekler: Furkan Köse, Kabongo Kasongo, Kaiyne River Woolery, Burak Süleyman, Hüseyin Can Öztürk, Deni Milesoviç, Ozan Sol, Berat Onur Pınar, Oğuz Yıldırım, Berkay Kurubacak

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

BB Erzurumspor: Mehmet Göktuğ Bakırbaş xx, Mustafa Akbaş xx, Hasan Batuhan Artarslan x, Eren Tozlu x, Mikhail Kenro Rosheuvel xx (Ufuk Budak dk. 81 x), Muhammed Furkan Özhan xx (Celal Hanalp dk. 90+1 ?), Mustafa Yumlu xx, Cengizhan Bayrak xx, Alican Özfesli x, Orhan Ovacıklı xx, Tualungo Paulo Lameira

Yedekler: Rıdvan Oğuzhan Yağcı, Ufuk Budak, Sefa Akgün, Özgür Sert, Zakarya Bergdich, Eyüp Oskan, Hüseyin Mevlütoğlu, Yakup Kırtay, Güney Yılmaz, Celal Hanalp

Teknik Direktör: Muzaffer Bilazer

Goller: Kabongo Kasongo (dk. 74), Burak Süleyman (dk. 90+1) (Sakaryaspor)

Sarı kartlar: İsmail Erdoğan, Ümit Kurt, Kabongo Kasongo (Sakaryaspor), Mustafa Yumlu, Eren Tozlu, Alican Özfesli, Muzaffer Bilazer (Teknik Direktör) (BB Erzurumspor)