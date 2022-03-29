Sakaryaspor, Ercüment Coşkundere ile yollarını ayırdı

TFF 2. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, teknik direktör Ercüment Coşkundere ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı. 2. Lig Kırmızı Grup lideri Sakaryaspor, son maçta Afyonspor'a 2-0 yenilmişti. Bitime 7 maç kala, Sakaryaspor, 1461 Trabzon'un 1 puan önünde lider.

İŞTE O AÇIKLAMA

Teknik Sorumlumuz Ercüment Coşkundere ile karşılıklı anlaşma sonucunda yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisi ve ekibine bugüne kadarki emeklerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.







