Sakaryaspor-Çaykur Rizespor maç sonucu: 1-1

Spor Toto 1. Lig’in 13. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin golü 45. dakikada Michal Nalepa'dan geldi. Konuk takımın sayısını ise 64. dakikada Yannick Bolasie kaydetti. İki gol de penaltıdan atılırken 4 maçtır kazanamayan Sakaryaspor, 16 puanla 11. sırada yer aldı. Son 5 maçından 4 beraberlik çıkaran Çaykur Rizespor ise 19 puanla 7. basamakta haftayı kapattı.

Maçtan dakikalar:

15. dakikada Sakaryaspor atağında Serkan Odabaşoğlu ile Hurşit Taşçı arasında oynanan kısa paslaşmalar sonrasında vurulan şut Çaykur Rizespor kalecisinde kaldı.

45+2. dakikada Çaykur Rizespor’un kendi ceza sahası içinde yaptığı faul sonrası penaltı kararı verildi. Topun başına geçen Sakaryaspor’dan Nalepa meşin yuvarlağı filelerle buluştu. 1-0

63. dakika penaltı pozisyonunda hakem Ümit Kurt’a kırmızı kart gösterdi. VAR kararı müdahalesi ile Ümit’in kırmızı kartı iptal oldu ve sarı karta döndü. Penaltıda topun başına geçen Bolasie Yala, meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu. 1-1

Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Hakemler: Caner Ak xx, Anıl Usta xx, Mert Bulut xx

Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu xx, Serkan Odabaşoğlu xx(Emirhan Aydoğan xx dk. 77), Burak Süleyman xx (Patrick Banza Kanıanga xx dk. 68), Isaac Donkor xx, Michal Jan Nalepa xx(Yasin Pehlivan xx dk. 86), Hüsamettin Tut xx, Hakan Yavuz xx, Hıfsullah İsmail Erdoğan xx, Odise Roshi xx(Ozan Sol xx dk. 77), Hurşit Taşçı xx (Kaıyne River Woolery xx dk. 68), Ümit Kurt xx

Yedekler: Furkan Köse, Emirhan Aydoğan, Kaıyne River Woolery , Patrick Banza Kanıanga, Hüseyin Can Öztürk, Ozan Sol, Berat Onur Pınar, Oğuz Yıldırım, Yasin Pehlivan, Berkay Kurubacak

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin xx, Koray Altınay xx, Bolasie Yala xx(Sefa Yılmaz xx dk. 83), Anthony Edsel Johannes Van Den Hurk xx (Benhur Keser xx dk. 66), Deniz Hümmet xx, Alper Potuk xx (Faruku Miya xx dk. 83), Bahadır Özyurt xx, Alberk Koç xx, Emirhan Topçu xx, Mithat Pala xx, Emircan Altıntaş xx (Kubilay Kanatsızkuş xx dk. 66)

Yedekler: Emre Ezen, Zafer Görgen, Sefa Yılmaz, Kubilay Kanatsızkuş, Seyfettin Anıl Yaşar, Benhur Keser, Faruku Mıya, Ercan Coşkun, Berkay Uzun, Enriko Papa

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Goller: Nalepa (dk. 45+2) (Sakaryaspor), Yala (dk. 64) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Anthony Edsel Johannes Van Den Hurk (Çaykur Rizespor), Ümit Kurt, Serkan Odabaşoğlu, Emirhan Aydoğan (Sakaryaspor)