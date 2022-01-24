TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta topladığı 48 puanla en yakın rakibi 1461 Trabzon FK'nın 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Sakaryaspor, transferde atağa kalktı. Yeşil Siyahlı ekip, Hamza Özdemir’in ardından Burak Süleyman'ı kadrosuna kattı.

Kocaelispor formasını uzun süreler giyen 27 yaşındaki oyuncu BAL, TFF 3. Lig ve TFF 2. Lig şampiyonlukları yaşadı. Kocaelispor'dan Süper Lig takımlarından Göztepe 'ye transfer olan Burak, bu sezonun başında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'a transfer olmuştu. Bandırmaspor'da 15 maça çıkan Burak, 3 golle skora katkı sağladı.







