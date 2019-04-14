Sakaryaspor – Bodrumspor 2. Lig Beyaz Grup’ta 31. Haftasında Yeni Sakarya Atatürk Stadyumun’ da maça çıkacaklar.Sakaryaspor çıktığı 30 maçtan 18’i galubiyet 8 beraberlik 4 malubiyetle çıkarken Bodrum spor ise çıktığı 30 maçtan 13 galibiyet, 4 beraberlik, 13 malubiyet ile evine döndü. Sakaryaspor' un TFF 2. Lig'de 62 puanı bulunurken, Bodrum Belediyesi Bodrumspor ise 43 puanda.

Sakaryaspor – Bodrumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bugün Yeni Sakarya Atatürk Stadyumun’da saat 15:00’ da başlayacak ve TV 264 kanalı canlı olarak yayınlayacak maçı Emre Kırgın yönetecek.

TV 264 kanalı nasıl izlenir?

TV264 kanalını, HD uydu alıcınızda otomatik kanal arama yaparak yada aşağıdaki frekansları manuel girerek bulabilirsiniz.

Uydu Adı : Türksat 4A

Frenkans : 12245 MHz

Polarizasyon : Yatay

Sembol Oranı : 27500 Ksym/s

FEC : 5/6

Dsmart : 264. Kanal