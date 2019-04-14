Sakaryaspor – Bodrumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Sakaryaspor - Bodrumspor 2. lig Beyaz Grup’ta haftanın en önemli maçlarından birisi Sakaryaspor’ un ev sahipliğinde gerçekleşecek. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumun’ da oynanılacak maçta ev sahibi Sakaryaspor ezeli rakibi olan Bodrumspor’ u eli boş göndermek istiyor. Sakaryaspor çıktığı 30 maçtan 18’i galibiyet 8 beraberlik 4 malubiyetle dönen Sakaryaspor baya iddalı gözüküyor. Peki, Sakaryaspor – bodrumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
Sakaryaspor – Bodrumspor 2. Lig Beyaz Grup’ta 31. Haftasında Yeni Sakarya Atatürk Stadyumun’ da maça çıkacaklar.Sakaryaspor çıktığı 30 maçtan 18’i galubiyet 8 beraberlik 4 malubiyetle çıkarken Bodrum spor ise çıktığı 30 maçtan 13 galibiyet, 4 beraberlik, 13 malubiyet ile evine döndü. Sakaryaspor' un TFF 2. Lig'de 62 puanı bulunurken, Bodrum Belediyesi Bodrumspor ise 43 puanda.
Sakaryaspor – Bodrumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Bugün Yeni Sakarya Atatürk Stadyumun’da saat 15:00’ da başlayacak ve TV 264 kanalı canlı olarak yayınlayacak maçı Emre Kırgın yönetecek.
TV 264 kanalı nasıl izlenir?
TV264 kanalını, HD uydu alıcınızda otomatik kanal arama yaparak yada aşağıdaki frekansları manuel girerek bulabilirsiniz.
Uydu Adı : Türksat 4A
Frenkans : 12245 MHz
Polarizasyon : Yatay
Sembol Oranı : 27500 Ksym/s
FEC : 5/6
Dsmart : 264. Kanal