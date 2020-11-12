Sakaryaspor-Bodrumspor maç sonucu: 2-6

Misli.com 2. Lig'de hafta içi fikstürünün sürprizi Bodrumspor'dan geldi. Ligde 6 maçtır kazanamayan Yeşil-Beyazlılar, 1. Lig hedefiyle iddialı bir kadro kuran Sakaryaspor'u deplasmanda 6-2 mağlup etti. Pazartesi günü teknik direktör Tarık Daşgün ile yollarını ayıran Güney ekibini bu karşılaşmaya alt yapı sorumlusu Mehmet Emin Yılmaz hazırladı. 19'da Ozan Sol'un penatı atışını kaleci kurtardı, ancak hakem Oğuz'un atıştan önce çizgiyi terkettiği gerekçesiyle penaltıyı tekrarlattı. Bodrumsporlu oyuncu bu kez affetmedi: 0-1. 42'de konuk Ozan ile ikinci golünü buldu: 0-2. Devre 45'te Çağrı'nın pasında Devrim'in attığı golle sona erdi: 1-2.

Goller üst üste geldi

İkinci yarıya da konuk ekip golle başladı, 52'de Oğuzhan'ın pasında Ozan hat-trick yaptı: 1-3. 54'te Bu kez Oğuzhan fileleri buldu: 1-4. 84'te İlk 3 golü atan Ozan asist yaptı, Harun Kavaklıdere topu filelere gönderdi: 1-5. 89'da Berk İsmail'in pasında Ali Özgün, ev sahibinin ikinci sayısını kaydetti: 2-5. Son sözü 90'da Harun ile Bodrumspor söyledi ve 6 haftalık galibiyet özlemini bitirdi: 2-6.