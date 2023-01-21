Sakaryaspor-Altınordu maç sonucu: 2-1

Spor Toto 1. Lig’in 21. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği Altınordu’yu 2-1 mağlup etti. 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan Tatangalar, 31 puanla 9. sırada. 2 maç sonra kaybeden Altınordu ise 16 puanla 16. basamakta bulunuyor.

Maçtan dakikalar:

3. dakikada sağ kanattan Odise Roshi’nin ortasında, ceza sahası içinde Burak Süleyman meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

5. dakikada Altınordu'nun gelişen atağında ceza sahası içinde topla buluşan Emircan Gürlük, topu filelere yolladı. 1-1

18. dakikada Hakan Yavuz’un pasıyla ceza yayında topla buluşan Nalepa’nın vuruşu kalenin üstünden dışarıya çıktı.

21. dakikada Metehan Mimaroğlu, Emircan Gürlük’ün pasıyla ceza sahası içerisinde kaleci Furkan Köse ile karşı karşıya kaldı. Mimaroğlu’nun vuruşunu kaleci Furkan Köse güçlükle çeldi.

24. dakikada Odise Roshi’nin ortasında meşin yuvarlakla buluşan Burak Süleyman topu ağlara gönderdi. 2-1.

44. dakikada köşe vuruşunda Ali Özgün’ün kafa vuruşunu kaleci Furkan Köse çeldi.

45. dakikada Kabongo Kasongo’nun ceza sahası çizgisi üzerinden yaptığı vuruş kalenin yakınından auta çıktı.

63. dakikada Sakaryaspor kontratakla rakip kaleye geldi. Kabongo Kasongo, ceza sahasına girmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.





Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Hakemler: Mehmet Ali Özer xx, Şenol Bektaş xx, Göktuğ Hazar Erel xx, Mehmet Türkmen xx

Sakaryaspor: Furkan Köse xxx, Kabongo Kasongo xx, Serkan Odabaşoğlu xx (Çağlayan Menderes dk. 90 ?), Burak Süleyman xxxx (Zdravko Dimitrov dk. 76 x), Isaac Donkor xx, Michal Jan Nalepa xx (Deni Milesovic dk. 81 ?), Hüsamettin Tut xx, Hakan Yavuz xx, İsmail Erdoğan xx, Odise Roshi xxxx, Ümit Kurt xx

Yedekler: Cihan Topaloğlu, Bülent Uzun, Mehmet Akyüz, Oğuz Yıldırım, Berkay Kurubacak

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Altınordu: Ali Emre Yanar xx, Kubilay Aktaş xx (Gökberk Efe dk. 88 ?), Şeref Özcan xx (Volkan Fındıklı dk. 63 x), Ali Dere xx, Emircan Gürlük xx, Selim Ay xx, Emirhan Aydoğan xx, Erdem Gökçe xx (Rıdvan Koçak dk. 69 x), Erdi Dikmen xx, Metehan Mimaroğlu xx, Ali Özgün xx

Yedekler: Serhat Öztaşdelen, Yusuf Yalçın Arslan, Muzaffer Kocaer, Ahmet İlhan Özek, Alperen Selvi, Furkan Metin, Rahmi Salih Kaya

Teknik Direktör: Çağatay Rüştü Şalap

Goller: Burak Süleyman (dk. 3), Burak Süleyman (dk. 24) (Sakaryaspor), Emircan Gürlük (dk. 5) (Altınordu)

Sarı Kartlar: Erdem Gökçe, Kubilay Aktaş, Rıdvan Koçak (Altınordu), Hüsamettin Tut, Odise Roshi (Sakaryaspor)



