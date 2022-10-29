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Sakaryaspor - Altay maç sonucu: 1-2

Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında Altay, deplasmanda karşılaştığı Sakaryaspor'u 2-1 mağlup etti.

29 Ekim 2022, Cumartesi 18:22 Son Güncelleme:
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Sakaryaspor - Altay maç sonucu: 1-2

Spor Toto 1. Lig’in 11. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği Altay’a 2-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

10. dakikada savunma arkasına atılan pasla kaleci Cihan ile karşı karşıya kalan Paixao meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-1

36. dakikada Nalepa’nın ceza sahasında seken topa gelişine vuruşunda meşin yuvarlak direkten dışarıya çıktı.

45. dakikada Paixao ceza sahası yayı üzerinden sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-2

47. dakikada Nalepa’nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Isaac Donkor'un şutu filelere gitti. 1-2

79. dakikada Burak Süleyman’ın ceza sahasına çevirdiği topla buluşan Nalepa’nın vuruşu direkten döndü.

Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Mehmet Şahan Yılmaz, Deniz Turgut

Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Çağlayan Menderes, Kasongo (Kanianga dk. 71), Emirhan Aydoğan (Hakan Yavuz dk. 46), Woolery (Roshi dk. 46), Isaac, Nalepa, Hüsamettin Tut, Ozan Sol (Burak Süleyman dk. 67), Oğuz Yıldırım (Hakan Yavuz dk. 46), Yasin Pehlivan

Yedekler: Furkan Köse, Serkan Odabaşoğlu, Hüseyin Can Öztürk, Hıfsullah İsmail Erdoğan, Berat Onur Pınar, Berkay Kurubacak

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Altay: Ozan Evrim Özenç, Mohammad Naderi (Yusuf Tekin dk. 46), Björkander, Ceyhun Gülselam, Eren Erdoğan, Tolga Ünlü (Kutay Yokuşlu dk. 81), Salih Sarıkaya, Paixao (Murat Uluç dk. 90+3), Arda Gezer (Zeki Yıldırım dk. 73), Efe Sarıkaya, İbrahim Öztürk

Yedekler: Eren Karataş, Sefa Özdemir, Kutay Yokuşlu, Enes Yetkin, Ali Kızılkuyu, Erdem Özcan, Mehmet Gündüz

Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu

Goller: Paixao (dk. 10 ve dk. 45+3) (Altay), Isaac (dk. 47) (Sakaryaspor)

Sarı kartlar: Salih Sarıkaya, Ozan Evrim Özenç, Zeki Yıldırım (Altay), İsmail Erdoğan (Sakaryaspor)

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