Sakaryaspor - Altay maç sonucu: 1-2

Spor Toto 1. Lig’in 11. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği Altay’a 2-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
10. dakikada savunma arkasına atılan pasla kaleci Cihan ile karşı karşıya kalan Paixao meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-1
36. dakikada Nalepa’nın ceza sahasında seken topa gelişine vuruşunda meşin yuvarlak direkten dışarıya çıktı.
45. dakikada Paixao ceza sahası yayı üzerinden sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-2
47. dakikada Nalepa’nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Isaac Donkor'un şutu filelere gitti. 1-2
79. dakikada Burak Süleyman’ın ceza sahasına çevirdiği topla buluşan Nalepa’nın vuruşu direkten döndü.
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Mehmet Şahan Yılmaz, Deniz Turgut
Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Çağlayan Menderes, Kasongo (Kanianga dk. 71), Emirhan Aydoğan (Hakan Yavuz dk. 46), Woolery (Roshi dk. 46), Isaac, Nalepa, Hüsamettin Tut, Ozan Sol (Burak Süleyman dk. 67), Oğuz Yıldırım (Hakan Yavuz dk. 46), Yasin Pehlivan
Yedekler: Furkan Köse, Serkan Odabaşoğlu, Hüseyin Can Öztürk, Hıfsullah İsmail Erdoğan, Berat Onur Pınar, Berkay Kurubacak
Teknik Direktör: Serkan Özbalta
Altay: Ozan Evrim Özenç, Mohammad Naderi (Yusuf Tekin dk. 46), Björkander, Ceyhun Gülselam, Eren Erdoğan, Tolga Ünlü (Kutay Yokuşlu dk. 81), Salih Sarıkaya, Paixao (Murat Uluç dk. 90+3), Arda Gezer (Zeki Yıldırım dk. 73), Efe Sarıkaya, İbrahim Öztürk
Yedekler: Eren Karataş, Sefa Özdemir, Kutay Yokuşlu, Enes Yetkin, Ali Kızılkuyu, Erdem Özcan, Mehmet Gündüz
Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu
Goller: Paixao (dk. 10 ve dk. 45+3) (Altay), Isaac (dk. 47) (Sakaryaspor)
Sarı kartlar: Salih Sarıkaya, Ozan Evrim Özenç, Zeki Yıldırım (Altay), İsmail Erdoğan (Sakaryaspor)