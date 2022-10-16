Sakaryaspor - Adanaspor maç sonucu: 3-2

Spor Toto 1. Lig’in 9. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği Adanaspor’u 3-2 mağlup etti.
Maçtan dakikalar:
7. dakikada gelişen Adanaspor atağında topla buluşan Samuel Tetteh, topu filelerle buluşturdu. 0-1
27. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Samuel Tetteh meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2
42. dakikada gelişen Sakaryaspor atağında topla buluşan Kabongo Kasongo, topu ağlarla buluşturdu. 1-2
49. dakikada atağa çıkan Sakaryaspor, Kabongo Kasongo ile etkili geldi. Hızlı hücumdan ceza sahası içerisine giren Kasongo’nun şutunda kaleci Hasan Hüseyin gole izin vermedi.
66. dakikada sağ kanattan Michal Jan Nalepa’nın ortasında kaleci Hasan Hüseyin topu elinden kaçırdı. Dönen topu Emirhan Aydoğan filelere yolladı. 2-2
82. dakikada Sakaryaspor, sağ kanattan kullandığı faul sonrasında topla buluşan Isaac Donkor'un şutu ağlara gitti. 3-2
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Eren Özyemişçioğlu xx, Oğuz Terzi xx, Sezgin Çınar xx
Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu xx, Kabongo Kasongo xx, Emirhan Aydoğan xx, Kaiyne River Woolery xx (Odise Roshi dk. 62 xx), Isaac Donkor xx, Michal Jan Nalepa xx (Kanianga dk. 88 ?), Hakan Yavuz xx (Yasin Pehlivan dk. 62 xx), Ozan Sol xx (Hıfsullah İsmail Erdoğan dk. 74 xx), Oğuz Yıldırım xx, Hurşit Taşçı xx (Çağlayan Menderes xx dk. 88 ?), Ümit Kurt xx
Yedekler: Yuşa Tığrak, Hüsamettin Tut, Berat Pınar, Berkay Kurubacak, Serkan Odabaşoğlu
Teknik Direktör: Serkan Özbalta
Adanaspor: Hasan Hüseyin Akınay x, Yiğithan Güvenli xx, Ahmethan Köse xx (Ferreira dk. 85 ?), Hakan Yeşil xx, Hakkı Türer xx (Berkan Fırat xx dk. 77), Burak Çoban xx, Lamin Jallow xx (Metehan Altunbaş dk. 85 ?), Burak Can Çamoğlu xx, Cedric xx, Emre Kaplan xx, Samuel Tetteh xxx (Hadi Sacko dk. 77 xx)
Yedekler: Ahmet Kıvanç, Hüseyin Öztürk, Evren Korkmaz, Ferhat Katipoğlu, Metehan Mollaoğlu, İbrahim Aksu
Teknik Direktör: Önder Karaveli
Goller: Samuel Tetteh (dk. 7 ve 27) (Adanaspor), Kabongo Kasongo (dk. 42), Emirhan Aydoğan (dk. 66), Isaac Donkor (dk. 82) (Sakaryaspor)
Sarı kartlar: Odise Roshi, Hurşit Taşçı (Sakaryaspor), Emre Kaplan (Adanaspor)
Orkun Kaya / SAKARYA (İHA)