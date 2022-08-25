Sakarya Büyükşehir Belediyesi, bisiklette öncü olmaya devam ediyor... Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen 'Bike FEST' kapsamında dünyanın ilgiyle takip ettiği dünya yarışları start aldı. İlk olarak Sakarya MTB Cup start alırken, sonrasında ise 110 farklı ülkeden canlı yayınlanan dünyanın en heyecanlı dağ bisikleti organizasyonu MTB Eliminatör Dünya Kupası’nda pedallar şampiyonluk için döndü.

2.5 saatte bitirdiler

Bugün de Tour Of Sakarya heyecanı başladı. Adapazarı Atatürk Bulvarı, Çark Caddesi, Ankara Caddesi, Yeni Cami bölgeleri nefes kesen yarış için özenle hazırlandı. 13 takımın yer aldığı etkinlikte 30 farklı ülkeden tam 80 sporcu kapıştı. 105 kilometrelik parkur, yaklaşık 2.5 saatte tamamlandı. Adapazarı’ndan yola çıkan sporcular Rüstemler, Dağdibi, Çamyolu, İkizce Osmaniye, Kayrancık, Camili, Karaman, Evrenköy, Karakamış güzergahlarını organizasyonu tamamladı.

Burak Abay ikinci oldu

Yarış sonunda Terengganu Polygon, Spor Toto, Almaty bisiklet takımları podyumda yer aldı. Jambaljamts Sainbayar, finiş çizgisini geçen ilk isim oldu. Burak Abay, yarışı ikinci sırada noktalarken, Igor Czhan ise podyumun son basamağında yer aldı.

'Dünyanın en iyileri yarıştı'

Podyuma çıkan sporculara madalyalarını Başkan Ekrem Yüce ve protokol üyeleri takdim etti. Organizasyon sonrasında konuşan Yüce, “Sakarya’mızda yıllardır dünyanın en önemli organizasyonuna ev sahipliği yaptık, yapmaya devam ediyoruz. BMX, MTB ve yol bisikleti alanlarında yaşadığımız deneyim ve tecrübeler, bizi dünyada bisikletin merkezi konumuna getirdi. Biz diyoruz ki artık ilklerin şehriyiz. Bugün gerçekleşen yarışla Sakarya’nın sokaklarında dünyanın en iyi sporcuları yarıştı. Bu heyecanı sporseverlerle, şehrimiz insanıyla birlikte yaşamak gerçekten büyük bir mutluluk. Büyükşehir Pro Team takımımızı ve dünyanın en iyi kulüpleri adına yarışan sporcuları tebrik ediyorum. Sakarya’mız Türkiye’de ve dünyada bisikletle anılmaya, bu alanda markalaşmaya ve ‘Bisiklet Şehri’ unvanını en iyi şekilde temsil etmeye devam edecek" dedi.

Mertcan Polat