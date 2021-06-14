Yuvalıdere Ortaokulu İngilizce Öğretmeni Elif Kayhan ve Atatürk Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Ersel Aydın koordinatörlüğünde Yuvalıdere Ortaokulunda düzenlenen bocce turnuvasında öğrenciler ve velileri kıyasıya yarıştı.

İlk kez bocce sporuyla tanışan mahalle sakinleri, anne-çocuk ve baba-çocuk kategorilerinde düzenlenen müsabakalarda ter döktü.

Turnuvada dereceye giren öğrenci ve velileri, 18-19 Haziran’da Antalya’nın Kemer ilçesinde düzenlenecek Uluslararası Bocce Turnuvası’na katılacak.

Karasu İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin Turhan, yaptığı açıklamada, velilerin ve öğrencilerin heyecanına ortak olmanın mutluluğu içerisinde olduklarını söyledi.

Avrupa Birliğince desteklenen proje kapsamında kırsal kesimde yaşayan başta çocuklar olmak üzere kadın ve erkeklerin sosyalleşmesi, bocce sporuyla bu kişilerin daha aktif bir yaşam sürmelerine ve egzersiz yapmalarına yardımcı olunması hedefleniyor.