Onur Balkan: Başarılarımız artarak devam edecek

Geçen hafta Alanya Grand Prix'lerinde bir 2'ncilik bir de 1'incilik elde eden Salcano Sakarya BB sporcusu Onur Balkan, başarıların artarak devam edeceğini söyledi.

13 Mart 2019, Çarşamba 13:20 Son Güncelleme:
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Onur Balkan: Başarılarımız artarak devam edecek

Salcano Sakarya Büyükşehir Belediyesi takımı hafta sonu Antalya’nın Alanya ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Grand Prix 1.2 yarışlarına katıldı.

Salcano Sakarya takımı Alanya’da düzenlenen Uluslararası Grand Prix 1.2 yarışlarına katıldı. 9 Mart Cumartesi günü yapılan 135 kilometrelik yarışmada Salcano Sakarya sporcusu Onur Balkan 2’nci olarak önemli bir başarıya imza attı. Ülkemize önemli bir olimpiyat puanı kazandıran Onur Balkan, yarışmanın 2’nci gününde 153 kilometrelik etabı 3:37:21 ile tamamlayarak podyumda birinci sırada altın madalya sahibi oldu.

Başarısını şu sözlerle açıklayan Onur Balkan, “Çok güçlü bir takıma sahibiz. Sezona iyi hazırlanıyoruz. Bu yarışmalarda takımıma kazandırdığım madalyalar ve ülkeme kazandırdığım olimpiyat puanları için çok mutluyum. İlerleyen zamanlarda bu başarılarımız artarak devam edecek. Bizleri destekleyen ve yanımızda olan herkese bu başarıyı armağan ediyorum” dedi.

İHA

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