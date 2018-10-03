Sakarya Büyükşehir Belediyespor’un konuğu Fribourg Olympic

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediyespor, FIBA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında yarın İsviçre temsilcisi Fribourg Olympic ile sahasında karşılaşacak.

Sakarya Spor Salonu’nda yapılacak karşılaşma saat 19.00’da başlayacak.

İlk maçta rakibine 87-85 mağlup olan Sakarya ekibi, yarınki karşılaşmadan 3 sayı ve üzeri farkla galip ayrılması halinde gruplara kalma başarısı gösterecek.

Kulübün basın sözcüsü Hayrettin Sezer, yaptığı yazılı açıklamada, ilk maçta son saniyeye kadar üstün olan tarafın kendileri olduğunu ancak sahadan galip ayrılamadıklarını belirtti.

Takımın ilk kez Avrupa kupasında mücadele etmesine rağmen üstün performans sergilediğini vurgulayan Sezer, "Yarın Sakarya’da rövanş karşılaşmasına çıkacağız. En az 3 sayı farkla galip gelmemiz gerekiyor. Bu zorlu mücadelede taraftarlarımıza çok ihtiyacımız olacak." ifadelerini kullandı.

Maç saatine kadar bilet satışının devam edeceğini aktaran Sezer, "Taraftarlarımız Atatürk Bulvarı ve Serdivan Mavi Durak’tan mücadele için bilet temin edebilir. Maç günü ise salonda satış yapılacak. İnşallah taraftarımızın da desteğiyle parkeden galip ayrılarak, adımızı grup aşamasına yazdıracağız." değerlendirmesinde bulundu.

AA