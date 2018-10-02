Sakarya Büyükşehir Belediyespor gruplara kalmak istiyor

Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediyespor, FIBA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında İsviçre temsilcisi Fribourg Olympic’i 4 Ekim’de Sakarya Spor Salonu’nda konuk edecek.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediyespor, FIBA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında karşılaşacağı İsviçre temsilcisi Fribourg Olympic’i yenerek gruplara kalmayı hedefliyor.

Sakarya ekibi, FIBA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında 87-85 mağlup olduğu Fribourg Olympic’i, rövanş maçında 4 Ekim Perşembe günü Sakarya Spor Salonu’nda konuk edecek.

Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmadan 3 sayı ve üzeri farkla galip ayrılması halinde gruplara kalmayı başaracak.

- Adil Köseoğlu: "Sakarya’da bir basketbol şöleni yaşayacağız"

Sakarya Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Adil Köseoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, İsviçre’den iyi bir skorla döndüklerini belirtti.

İlk Avrupa macerasına şanssız başladıklarını aktaran Köseoğlu, şunları kaydetti:

"Çok iyi başladığımız karşılaşmayı son saniyelerde potamızda gördüğümüz basketlerle kaybettik. 2 sayılık fark, telafi edilmeyecek bir fark değil. Bu noktada avantajın takımımızda olduğunu ifade edebiliriz. Bizleri İsviçre deplasmanında yalnız bırakmayan gurbetçi taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. 4 Ekim Perşembe akşamı çok kritik bir mücadeleye çıkacağız. İnşallah gruplara kalan takım biz olacağız."

Köseoğlu, Sakarya Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşmada taraftarların desteğine ihtiyaçları olduğunu vurgulayarak, "Sporda taraftarın önemi her zaman büyük olmuştur. Dün Fribourg, taraftarının desteğini arkasına almamış olsaydı yakaladığımız farkı kapatması o kadar mümkün olmayabilirdi. Şimdi Sakarya’da bir basketbol şöleni yaşayacağız ve taraftarlarımızın desteğiyle bu mücadeleden istediğimiz neticeyle ayrılacağız. Tüm taraftarlarımızı bu kritik mücadeleye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

AA