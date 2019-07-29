Sakarya Büyükşehir Belediye Kano’da Türkiye Şampiyonu

30 kulüpten 280 sporcunun katıldığı yarışlarda Büyükşehir Belediyesi Kano Takımı 7 altın, 5 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 16 madalya topladı. Bu sonuçlarla Büyükşehir büyük erkekler kategorisinde Türkiye Şampiyonu olurken genç erkekler kategorisinde ise Türkiye İkincisi oldu.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Eskişehir’de düzenlenen Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonasında üstün başarılar gösteren; 7 altın, 5 gümüş, 4 bronz madalya toplayarak büyük erkekler kategorisinde Türkiye Şampiyonu, genç erkekler kategorisinde ise Türkiye İkincisi olan Büyükşehir Belediyesi Kano Takımımızın tüm sporcu ve antrenörlerini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz” ifadelerine yer verildi.

İHA