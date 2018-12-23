Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol, TK Edogi’yi transfer etti

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol, ABD’li oyuncu TK Edogi’yi transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşında ve 2,03 metre boyundaki Edogi’nin forvet pozisyonunda görev yaptığı belirtildi.

Geçen sezon NCAA’da Lona formasıyla 33 maçta 8.8 sayı, 7.2 ribaunt ve 1.2 blok ortalamalarıyla oynayan Edogi’nin, bu sezon Belçika Ligi takımlarından Kangoeroes’te 5 maçta 10 dakika, 2 sayı ve 1.6 ribaunt ortalamalarını tutturduğu kaydedildi.

Öte yandan, 4 gün önce transfer edildiği duyurulan ABD’li oyuncu Skylar Spencer’ın, Romanya takımıyla resmi olarak ilişiğini kesemediği gerekçesiyle transferinin iptal olduğu bildirildi.