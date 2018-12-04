Adatıp Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 9. hafta mücadelesinde 5 Aralık Çarşamba günü İstanbul Büyükşehir Belediye’yi (İBB) konuk edecek.

5 Aralık Çarşamba günü Sakarya Spor Salonu’nda oynanacak mücadele 18.00’da başlayacak. Basketbolseverler kritik mücadeleyi Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı olarak takip edebilecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, “İstanbul Büyükşehir Belediye mücadelesinin biletleri Serdivan Mavi Durak ve Sakarya Spor Salonu’ndan satışa sunulmuştur. Tüm taraftarlarımızı bu zorlu mücadelede takımımıza destek için Sakarya Spor Salonu’na bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.

İHA