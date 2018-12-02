Sakarya Basket'te Ozan Bulkaz dönemi

Adatıp Sakarya Büyükşehir Basketbol'da yeni başantrenör Ozan Bulkaz oldu.

02 Aralık 2018, Pazar 14:18 Son Güncelleme:
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Sakarya Basket'te Ozan Bulkaz dönemi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Adatıp Sakarya Büyükşehir Basketbol'da yeni başantrenör belli oldu.

Yeşil-Siyahlı takım, görevinden istifa eden koç Selçuk Ernak'ın yerine Ozan Bulkaz ile anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Takımımızın yeni başantrenörü Ozan Bulkaz! Daha önce ligimiz ekiplerinden Uşak Sportif ve Trabzonspor takımlarını çalıştıran Ozan Bulkaz bu sezon #DahaGüçlü olmak İçin bizimle!"

Sakarya ekibi, Bulkaz yönetiminde ilk maçına, ligin 9. haftasında 5 Aralık Çarşamba günü evinde İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında çıkacak.

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