Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Adatıp Sakarya Büyükşehir Basketbol'da yeni başantrenör belli oldu.

Yeşil-Siyahlı takım, görevinden istifa eden koç Selçuk Ernak'ın yerine Ozan Bulkaz ile anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Takımımızın yeni başantrenörü Ozan Bulkaz! Daha önce ligimiz ekiplerinden Uşak Sportif ve Trabzonspor takımlarını çalıştıran Ozan Bulkaz bu sezon #DahaGüçlü olmak İçin bizimle!"

Sakarya ekibi, Bulkaz yönetiminde ilk maçına, ligin 9. haftasında 5 Aralık Çarşamba günü evinde İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında çıkacak.