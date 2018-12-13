Sakarya Basket, Galatasaray maçına odaklandı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol Başantrenörü Ozan Bulkaz, hafta sonu evlerinde oynayacakları Galatasaray maçına kazanmak için çıkacaklarını bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeşil-siyahlı ekibin Galatasaray maçı hazırlıklarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen antrenör Ozan Bulkaz, eksiklere rağmen alınan her galibiyetin altın değerinde olduğunu kaydetti.

Geçen hafta İstanbul Büyükşehir Belediyespor’la evlerinde oynadıkları maçı kazandıklarını anımsatan Bulkaz, Galatasaray maçına odaklandıklarını aktardı.

Takımda yaşanan ayrılıkların ardından yöneticilerin bir uzun, bir de kısa oyuncu almayı planladıklarını ifade eden Bulkaz, "Biz mevcut kadromuzla ve taraftarlarımızla hafta sonu yapılacak Galatasaray maçına kazanmak için çıkacağız. İlk hafta maçımızın erken bir saatte olmasına rağmen salonun büyük bölümü doluydu. Galatasaray maçına tüm taraftarlarımızı davet ediyoruz. Eksiklerimizi taraftarımızla ve onların gücüyle tamamlayacağız. İnşallah bu sınavdan başarıyla geçeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

- "En iyisini yapmaya çalışacağız"

Açıklamada ifadelerine yer verilen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu’nun da transfer için birçok ismin gündemde olduğunu, bunların arasından yeşil-siyahlı kulübün yöneticilerinin ikna ettiği bir oyuncuyu getireceklerini belirtti.

Sakarya temsilcisi için en uygun transferi yapacaklarını vurgulayan Toçoğlu, "Birkaç gün içerisinde belli olacak. Bir haftadır buradayım gayet keyifli bir ortam var. Herkes çok olumlu ve uyumlu. Küçülmeye giden bir takımla doğru çalışarak en iyiyi yapmaya çalışacağız. İnşallah yeni transferlerimizle de daha güçlenip önümüze bakacağız." açıklamasında bulundu.

Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 11. haftasında 16 Aralık Pazar günü saat 13.00’te Sakarya Spor Salonu’nda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

AA