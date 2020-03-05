TFF 1. Lig takımlarından Cesar Grup Ümraniyespor’un teknik direktörü Sait Karafırtınalar, hedeflerinin ilk 6 içinde yer alarak Süper Lig’e yükselebilmek için play-off’larda mücadele etmek olduğunu söyledi. Teknik direktör Ahmet Taşyürek ile yolların ayrılmasından sonra yaklaşık 20 gün önce İstanbul temsilcisinde göreve getirilen Karafırtınalar, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Ligde 25. haftanın ardından 36 puanla 8. sırada bulunan Ümraniyespor’da kısa sürede 4 maça çıktıklarını aktaran 51 yaşındaki teknik adam, "Geleli daha 1 ay olmadı ama 4 maç oynadık. Çok sıkışık bir dönemde geldik. Aldığımız skorlar öz güvenimizi yerine getirdi. Oynadığımız 4 maçta 2 puan ortalamasını tutturduk. Bunu devam ettirirsek ilk 6’nın içinde yer alacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Ümraniyespor ile anlaşma süreciyle ilgili açıklama yapan Sait Karafırtınalar, "Burası kurumsal yapısını geliştirmiş, ekonomik olarak sıkıntıları olmayan bir kulüp. Oyuncu yapısı da bize uygundu. Hedefleri de bizimle uyuşuyordu. İlk sene için beklentiler çok yüksek değildi ama alınan sonuçlardan sonra play-off hedefini ciddi ciddi konuşabiliyoruz. İlk 6’nın içinde yer almak için elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Karafırtınalar, takıma kısa sürede oyun anlayışlarını aktardıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Teknik adam değişiklikleri herhangi bir sıkıntıdan sonra gerçekleşiyor. Takım 3 maç üst üste kaybettikten sonra biz geldik. Öz güveni azalmış bir takım vardı ama oyuncu kalitesinde azalma olmaz. Devre arasında takımın gol yükünü çeken Emircan Altıntaş da ayrılmış ve güç kaybedilmişti. Kolay bir görev değil ama pozitif oyun anlayışımız var. Hücum oynatmayı seviyoruz. Bunu kısa sürede aşıladık. Beklentileri karşılayacağımızı düşünüyorum."

"Genç oyuncu yetiştirmeyi bir misyon olarak üstlendik"

Sait Karafırtınalar, kariyeri boyunca genç oyuncu yetiştirmeyi misyon edindiğini söyledi.

Yaklaşık 10 yıl önce Bucaspor’da başlayan teknik direktörlük kariyerinde Türk futboluna birçok genç oyuncu kazandırdığını anlatan tecrübeli teknik adam, "Genç oyuncu yetiştirmeyi bir misyon olarak üstlendik. ’Benden sonra tufan olsun’ derseniz birkaç sene sonra çalışacak kulüp bulamayız. Mutlaka kulüplerin öz kaynaklarına yönelmesi, altyapıdan oyuncu çıkarması lazım. Biz de bunu kendimize misyon edindik. Gittiğimiz her yerde varsa yetenekli gençlere şans vermeyi seviyoruz. Bu bizim altyapı kökenli olmamızla alakalı. Salih Uçan ve Taylan Antalyalı, Türk futboluna kazandırdığımız isimlerden. Buna benzer çok oyuncu var." değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaray’ın altyapısına transfer ettiği 18 yaşındaki Erkan Süer’i TFF 1. Lig takımlarından Boluspor’da A takıma ilk kez alan teknik adam olan Karafırtınalar, şunları kaydetti:

"İki sene önce Boluspor’da çok güçlü bir kadro vardı. O kadro içinde Erkan’ı devre arası kampına götürdük. Kendinden beklenmeyen bir olgunluğu vardı. O yaştaki futbolcular alıp hemen yanındakine topu verir ama Erkan sorumluluk üstlenip çalım atabiliyordu. Baskı altında top kullanabiliyordu. Kupa maçlarında şans vermeye çalıştık. Orta saha ve on numara oynayabiliyor. Çok üretken bir oyuncu. Şut atabiliyor, oyunun yönünü çok çabuk değiştirebiliyor. Savunmaya da katkısı var. Erkan’ın Galatasaray’a uzun yıllar hizmet edebileceğini düşünüyorum."

Beşiktaş’tan devre arasında kiralanan 18 yaşındaki Ajdin Hasic’in eksikleri olduğunu ancak gelişme gösterdiğini aktaran tecrübeli çalıştırıcı, "İlk geldiğim hafta Hasic’i kadroya aldım. Son 20 dakika Boluspor karşısında 1-0 gerideyken oyuna soktum. İyi de oynadı. Sadece takım savunmasına katkı vermiyor. Bu lig mücadeleyi de istiyor. Sadece top kullanma yeterli değil. Mücadeleyi ve koşu mesafelerini artırmak, takım savunmasına katkı vermek gerekiyor. Orada biraz eksik gördüğümüz için değerlendirmedik ama her geçen gün bizi anlamaya başladı. Biz de onu anlamaya başladık. Çok genç bir oyuncu. Özel çalışmalar yapıyoruz. En kısa zamanda takımdaki yerini alacaktır." diye konuştu.

"VAR’ın TFF 1. Lig’in tamamında uygulanmasından yanayım"

Sait Karafırtınalar, TFF 1. Lig’de sadece play-off müsabakalarında uygulanan Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin ligin tamamında uygulanmasından yana olduğunu bildirdi.

VAR ile ilk olarak 2 sene önce TFF 1. Lig play-off maçlarında tanıştıklarını hatırlatan Karafırtınalar, "Orada faydasını görmedik ama lig bir maraton ve çok hata oluyor. Hakemin bir anda göremediği şeyler için var. Ben faydalı olacağını düşünüyorum. Çok ciddi yatırımlar yapılıyor, ciddi mesailer harcanıyor. Takımların bir anlık hakem hatasıyla mağlup olması veya sezonu kaybetmemesi gerekiyor. Ben TFF 1. Lig’in tamamında uygulanmasından yanayım." ifadelerini kullandı.