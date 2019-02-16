Spor Toto 1. Lig’de 22. hafta karşılaşmasında Altay sahasında Boluspor’u konuk etti. İzmir ekibi uzatmalarda bulduğu golle galibiyete uzandı.

Bu sezon ilk kez üst üste 2. galibiyetini alan Altay’da Teknik Direktör Sait Karafırtınalar maçın ardından karşılaşmayı değerlendirdi.

Karafırtınalar'ın açıklaması şu şekilde:

“Zor bir maçı son dakikada da olsa kazanmayı başardık. Zaman zaman iyi futbol oynadık. Boluspor tanıdığım ve çekindiğim bir takımdı ligin ilk yarısını da forse eden sert bir takımdı. İlk 15 dakika maçı elimize aldık. Sonrasında devre arasına kadar psikolojik olarak geriye düştük. İkinci yarıda yaptığımız değişikliklerle yine oyuna hakim olduk. İki topumuz direkten döndü. Maçı daha önce de koparabilirdik. Son dakika golü bulduk ve kazandığımız için mutluyuz. Altay’a geleli 3 hafta oldu ve takım üst üste 2. galibiyetini aldı. Bu da bizim için mutluluk verici. Şimdi bu maçı unutup Giresunspor karşılaşmasına hazırlanacağız” dedi.