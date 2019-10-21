Sait Karafırtınalar: Tecrübeli bir takım ne yapmasını biliyor

TFF 1'inci Lig'de 8'inci hafta mücadelesinde Altay, İzmir derbisinde konuk olduğu Altınordu'yu 3-0 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, "Öncelikle takımımızı kutluyoruz çok önemli bir maçtan, önemli bir puanla ayrıldık. Gelecek için oldukça umutlandırdı oyun bizi.'' dedi.

Oyuncularını tebrik eden Karafırtınalar, ''Oyunun ilk yarısında çok sert Altınordu takımı vardı bunun böyle olacağını biliyorduk kolay bir maç olmayacağını da biliyorduk, ilk dakikalarda onlarda çok ciddi pozisyonlar yakaladılar ama karşılık verdik. İkinci yarıda biraz daha anlayışımızı değiştirdik, ikinci bölgede beklemeyi, o geniş alanları kullanmayı tercih ettik. Bunun neticesinde, oyunun başında iki tane gol bulduk tamamen oyunun kontrolü bize geçti bu dakikadan sonra. Tecrübeli bir takım ne yapmasını biliyor öne geçtiğinde kazanmak için ne gerekiyorsa onu yaptılar tebrik ediyorum hepsini" diye konuştu.