Sait Karafırtınalar: Sonuçtan memnunum

Spor Toto 1. Ligin üçüncü haftasında sahasında konuk ettiği Ümraniyespor’u 3-1 yenen Boluspor’un teknik direktörü Sait Karafırtınalar, sonuçtan mutlu olduklarını söyledi.

Karafırtınalar, Bolu Atatürk Stadı’nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında lige güzel başladıklarını ve çıktıkları 3 karşılaşmayı da kazandıklarını belirterek, "Kazanmak ve 3’te 3 yapmak güzel. Bundan daha iyisi olamazdı." dedi

Ümraniyespor maçını önemli ve zorluk derecesi yüksek bir karşılaşma olarak değerlendirdiklerini ve bu şekilde hazırlandıklarını ifade eden Karafırtınalar, "Ümraniyespor, geçen sene ligi son haftaya kadar forse eden bir takımdı. İlk maçımızı da Osmanlıspor ile yaptık. İçeride oynadığımız, 2 tane zorluk derecesi yüksek maçı seyircimiz olmamasına rağmen geçtik. Zor maçtı ama kolaya çevirdik." şeklinde konuştu.

Karafırtınalar, oyuncularını kazandıkları galibiyetten dolayı tebrik ettiğini de sözlerine ekleyerek, "Oyuncularımız çıktıkları her karşılaşmayı kazandı. Bugün de olması gerektiği gibi oynadık. Oynanması gerektiği gibi oynadık. Oyuncularımı kutluyorum. Lige 3’te 3 ile başlamak önemli. İnşallah devamı gelir." değerlendirmesini yaptı.

Taşdemir: "Pozisyonları değerlendiremedik"

Ümraniyespor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ise maçın ilk yarısında oyunun hakiminin kendilerinin olduğunu belirterek, "İlk yarıda hemen hemen oyunun tek hakimi bizdik diyebilirim. Oyun hep bizdeydi. Yediğimiz çok talihsiz bir goldü. İkinci yarıya başlarken risk aldık. Yediğimiz ikinci gol tamamen oyunu koparttı diyebilirim. Biz aldığımız risklerde girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Rakibimiz değerlendirdi. Dolayısıyla farklı bir maç oldu." ifadelerini kullandı.

"İlk yarı bittiğinde 3 tane gol yiyeceğimiz aklımıza gelmezdi." diyen Taşdemir, her maçta bu tarz durumlarla karşılaşılabileceğini de anımsatarak, "Oyunun genelinde daha çok oynar gibi gözüktük ama özellikle üçüncü bölgede üretken olamadık. Girdiğimiz 2-3 pozisyon da olmadı. Önümüzdeki maçlara bakacağız." diye sözlerini tamamladı.