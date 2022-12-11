Sait Karafırtınalar: Son dakikada gelen gol hepimizi üzdü

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Boluspor, Beyçimento Bandırmaspor’u konuk etti. Mücadele 2-2'lik beraberlik ile sonuçlandı. Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Son dakikada gelen gol hepimizi üzdü"

Geçen hafta alınan mağlubiyeti telafi etmek için bu maça çıktıklarını belirten Karafırtınalar, “Hem kızgınız, hem üzgünüz. Yetersiz kamera sayısı ile VAR sistemi kuruluyor. İlk gol penaltı mı, değil mi? Belli değil. Rakip takım bir tane sarı kart görmeden maç bitti. Son pozisyonda yüzde yüz top rakipten dışarı çıktı. Golden önce yüzde yüz net bir faul var. Neticesinde bugün iki puanımız çalındı diyebilirim. Maçın önüne geçsin istemiyorum ama iyi oynadığımızı düşünüyorum. Rakibe çok fazla pozisyon verdiğimizi düşünmüyorum. Emeğimiz gitti ona üzülüyoruz. Geçen haftayı telafi etmek için bu maça çıktık. Bana göre oyuncularım telafi ettiler. Son dakikada gelen gol hepimizi üzdü” dedi.

"Var mı? Yok mu?"

Türkiye'de futbolun halen daha taş devrinde olduğunu ifade eden Karafırtınalar son olarak, "Dünya Kupası'nı izlediğimiz zaman ah teknoloji var, şu var, bu var. Türkiye bir şeylerle övünüyor ama bence övünmesinler. Biz hala taş devrindeyiz. Kusura bakmasınlar. Dediğim gibi bir tane muhabir gelmedi, 2 tane kamera ile VAR sistemi diye bir şey olmaz. Var mı? Yok mu? diye alay ederler adamlar burada. Neticesinde bizim canımız yandı, başka takımların yanmasın" ifadelerine yer verdi. (İHA)