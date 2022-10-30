Sait Karafırtınalar: Seriyi devam ettirmek istiyoruz

Spor Toto 1. Lig’in 11. haftasında Boluspor, konuk ettiği Adanaspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, şu ifadeleri kullandı:

“Baştan sonuna kadar üstün oynadığımızı düşünüyorum. Zaman zaman pozisyonlar verdik ama onlar sadece duran toplardı. Rakip de oyunu bunun üzerine kurmuştu. Aşmakta zorlandık işin gerçeği. Her zamanki rutinlerin dışında bir kadro ile karşımıza çıktılar. 5’li çakılı savunmayla oynadılar. Savunmayı orta sahaya hiç çıkartmadılar. Neticesinde yüzde 80 oyun bizdeydi. Ama aşmakta zorlandık. Golü duran toptan bulduk. Bazı maçlar böyle olacak. Kazanmasını bildikten sonra böyle devam edeceğiz. Baktığınızda 10 hafta geçmiş, 9 maçtan puan almışız. Sadece bir maç kaybetmişiz onu da 10 kişi kaldığımız maçtaydı. Bu seriyi devam ettirmek istiyoruz”