Sait Karafırtınalar: "Seriyi devam ettirmek istiyoruz"

Spor Toto 1. Lig takımı Boluspor, ligin 8. haftasında evinde oynayacağı Giresunspor maçı hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürüyor. Kırmızı-beyazlı ekip Teknik Direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde gerçekleştirdiği akşam antrenmanında 5’e 2 pas ve taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Antrenman öncesinde açıklamalarda bulunan Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, geçtiğimiz hafta deplasmanda 3-1 kazandıkları İstanbulspor maçını geride bıraktıklarını belirterek, “Şimdi Giresunspor maçı var. Anlam kazanması için kazanılması gereken bir maç. Uzun bir aradan sonra seyircinin önüne de çıkıyoruz. Bizim için ayrı bir heyecanı var. Bu seriyi devam ettirmek istiyoruz. Önemli bir maç. Oyuncularım da biliyorlar. Gerçi hoca değişikliğine gittiler, bizim maça kadar yeni bir hocayla anlaşırlar mı bilmiyorum. O tarafı bizi çok ilgilendirmiyor ama böyle durumlarda takımlar çok farklı reaksiyonlar verebiliyor. Onun için çok dikkatli olmamız gereken bir maç. Oyuncularım da bunun bilincinde. Bir kaza yaşamadan o maçı da geçmek istiyoruz” dedi.

Takımların hoca değişikliğine gitmesiyle ilgili olarak konuşan Sait Karafırtınalar, “Biraz daha sabırlı olunması gerekiyor. Neticesinde insanla uğraşıyorsun, kolay bir şey değil. Bir günde sonuç beklemek çok zor. Kolay bir şey değil yaptığımız iş. Ama bunu topun taca çıkması gibi değerlendiriyorum. Bu işin içinde bu da var ama olmaması tabi ki tercihim” şeklinde konuştu.

İstanbulspor maçında sakatlanan bek oyuncusu Uğur Akdemir’in durumuyla ilgili bilgi veren Karafırtınalar, “Uğur’un dizine 12 tane dikiş atıldı. 3 hafta sahalardan uzak kalacak. Milli takım arasının girmesi bizi bir anlamda sevindiriyor. O anlamda Uğur 1 hafta bizimle beraber olmayacak” ifadelerini kullandı.

Boluspor, ligin ilk 7 haftasında henüz mağlubiyet yaşamazken, 19 puanla 2. sırada yer alıyor.