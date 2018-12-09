Sait Karafırtınalar: Sakat olan oyuncularımızın eksikliğini hissettik

Spor Toto 1. Lig’in 15. haftasında Hatayspor, sahasında Boluspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, mücadeleyi değerlendirdi. Boluspor Teknik Sorumlusu Sait Karafırtınalar 5 tane sakat oyuncusunun eksiklikliğini bu maçta hissettiğini söyleyerek, “Öncelikle rakibi tebrik ediyoruz, kazandıkları için. Bizim için de çok özel maçtı, kazanmayı çok istiyorduk ama futbol oynamanın çok zor olduğu bir zeminde oyuncularımı sadece iyi mücadele ettikleri için tebrik edebilirim. Maçtan önce 5 tane ilk 11'de oynayan oyuncumun eksiğini fazlası ile hissettim bugün. Bunların arkasına sığınmıyorum, oynayan oyuncularım da iyi mücadele ettiler bugün ama rakip bizden daha çok istedi, daha iyi oynadılar, zemine daha alışıklar. Mazereti yok. İlginç olan 4 maç üst üste kaybetmemiz. Ben daha öne çok çeşitli takımlarda çalıştım ama hiçbir yerde bu başıma gelmedi. Tabi inişli çıkışlı grafik olur ama bu çok sert düşüş diyebiliriz bunun adına. Ama dediğim gibi bunda sakat oyuncularımızın rolü fazla. Bunu düzeltmek için önümüzde 2 maç var. Fırsat maçları, bunları kazanıp tekrar eski kimliğimize bürünmek için elimizden ne geliyorsa hem biz hem de oyuncularımız üzerine düşeni yapacaktır diye düşünüyorum. Tekrar rakibi kutluyorum” ifadelerini kullandı.