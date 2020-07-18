TFF 1. Lig'in son haftasında Erzurumspor'a konuk olan Ümraniyespor, sahadan 4-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Cesar Grup Ümraniyespor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, maç sonu düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi:

"Erzurumspor ve Hatayspor’u tebrik ediyorum. Play-Off'a kalan takımlara başarılar diliyorum. Biz de burada olmayı çok isterdik. Bunu yaşamayı çok isterdik ama başaramadık. Gelecek sene devam edersem daha güçlü bir Ümraniye görebilirsiniz. Maçın başından çok zor bir maçtı. İlk dakikalarda gol yiyince daha da zorlaştı. 2-1’i yakaladıktan sonra belki beraberliğe ulaşabilirdik. Kalitemiz ona yetmedi, rakibin usta ayakları sonucu belirledi. Şayet bundan sonra devam edersek daha güçlü Ümraniye sözünü verebilirim. Zor bir ligdi, hikayesi uzun bir lig. Bizim için de çok zor geçti şampiyon olan takımlar içinde zor geçti."