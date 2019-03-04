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Sait Karafırtınalar: Play-off için avantajlı duruma geçmek istiyoruz

Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, 1-0 galip geldikleri Balıkesirspor Baltok maçının ardından açıklamalarda bulundu.

04 Mart 2019, Pazartesi 22:24
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Sait Karafırtınalar: Play-off için avantajlı duruma geçmek istiyoruz

Spor Toto 1. Lig'de haftanın kapanış karşılaşmasında Altay sahasında Balıkesirspor Baltok ile karşılaştı. Altay mücadelden 1-0 galip ayrılarak, galibiyet serisini 4 maça çıkardı. 

Balıkesirspor Baltok galibiyetiyle üst üste 4. maçını kazanan Altay’da Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, kalan haftalarda da bu performansı sürdürerek Play-off için avantajlı konuma gelmek istediklerini söyledi. Karafırtınalar, “Son 5 maçta 13 puan oldukça yüksek bir ortalama. İlk yarıda 17 puan toplayan takım, bu süreçte 13 puan topladı. Bu hiç kolay değil, takdir edilmesi gereken bir şey. Bu puanları almasak belki de düşmenin en büyük adaylarından olacaktık. Kalan haftalarda bu performansı sürdürerek Play-off için avantajlı duruma geçmek istiyoruz. Şimdi önümüzde Gençlerbirliği maçı var. Yarından itibaren o maça hazırlanmaya başlayacağız” dedi. 

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