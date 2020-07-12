Sait Karafırtınalar: Oyuncularıma karakter koyun dedim, koydular

TFF 1. Lig 33. hafta maçında Adana Demirspor'u konuk eden Cesar Grup Ümraniyespor, sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Ümraniyespor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, şöyle konuştu:

"Play-off şansımız devam etseydi, son karşılaşmalar bizim için motivasyonu yüksek maçlar olacaktı. İlk devre istemediğimiz, ikinci yarıda istediğimiz bir Ümraniye takımı sahada vardı. Neticesinde ilk yarıda hatırı sayılır pozisyonumuz yoktu. İkinci yarı yaptığımız iki değişiklik pozitif katkı sağladı. Farklı da kazanabilirdik. Maçı izleyenler benimle aynı fikirdedir. İstediğimiz Ümraniye takımı ikinci yarıda sahada vardı. 6-7 pozisyonumuz, verilmeyen bir penaltımız var. Devre arasında oyuncularıma karakter koyun dedim, onu sahaya koydular, onun için onları tebrik ediyorum. Erzurum maçında da aynı mücadeleyi gösterip, inşallah sezonu kazasız belasız bitiririz."