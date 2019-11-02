Sait Karafırtınalar: Mücadele benim için yeterliydi

Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar aldıkları skorun mücadeleye göre doğru olmayan bir sonuç olduğunu belirterek “Skor ilk yarıya baktığınız zaman doğru bir skor ama ikinci yarıya baktığınızda, oynanan mücadeleyle bana göre doğru olmayan bir skor. İlk yarıda istek ve arzu olarak iyi değildik ama rakibimize de topu kullanma şansını verdik. Neticesinde 1-0 geriye düştük. İkinci yarı yaptığımız bir değişiklikle biraz daha dengeyi sağladık ve golü de bulduk. İkinci yarının tamamında üstün oynadığımızı söyleyebilirim ama yediğimiz ikinci gole yüzde yüz ofsayt deniyor, ben görmediğim için çok üzerinde durmuyorum. Ama arkadaşlarımızın hepsi aynı şeyi söylüyor ve verilmeyen bir penaltımız var. Tabi bunlar asla bahane değil, maçı ilk yarıda bu şekilde oynamamız gerekiyordu. Deplasmanda 2 tane gol attığın zaman kazanman gerekiyor. Bugün maalesef 1 tane fazla yedik, basit golleri aza indirmemiz gerekiyor. Sadece 1 tane maç kaybettik, sezonu kaybetmedik, verilen mücadele istek ve arzu benim için yeterliydi ama sonlandırsaydık daha da iyi olacaktı” dedi.

İHA