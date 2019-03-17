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Sait Karafırtınalar: Kolay bir maç değildi ama futbolcularımız kolaya çevirdi

Spor Toto 1. Lig'de Altay’ın sahasında Kardemir Karabükspor’u 4-0 yendiği maçın ardından Sait Karafırtınlar karşılaşmayı değerlendirdi.

17 Mart 2019, Pazar 16:13 Son Güncelleme:
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Sait Karafırtınalar: Kolay bir maç değildi ama futbolcularımız kolaya çevirdi

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar sezonu Altay’a yakışan yerde bitirmek istediklerini söyledi.

Sıcak havada oynadıkları müsabakadan iyi oyunla 3 puanı almayı bildiklerini belirten Sarıfırtınalar, "Geçen hafta lider karşısında üst düzey bir maç oynadık. Mağlup olduk ama herkes bizim performansımızı konuşmuştu. O maçın ardından ligin dibindeki takımla oynamak bizi tedirgin etti. Oyuncularımızla da hafta içinde bunları konuştuk. Milli takım arası sebebiyle de ve tatil havası vardı. Kolay bir maç değildi ama futbolcularımız kolaya çevirdi. İnşallah her hafta üzerine koyarak sezonu bize yakışan yerde bitiririz" ifadelerini kullandı. 

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