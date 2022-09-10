Sait Karafırtınalar: Kısa vadede hedeflediğimiz puanı tutturduk

Boluspor, Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Göztepe 'yi Michel Landel'in penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etti. Üst üste 2. galibiyetini alarak puanını 10'a yükselten ve maç fazlasıyla 2. sıraya yerleşen Boluspor'da teknik direktör Sait Karafırtınalar, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maçın başından sonuna kadar oyun üstünlüğünü sağladıklarını dile getiren Karafırtınalar, şu ifadeleri kullandı:

''Maçtan öncede söylemiştim, bu lig mücadeleyi seviyor. Biz de bu mücadeleyi yapan takımlardan birisiyiz. Bugün mücadelenin yanına oyunu da kattığımızı düşünüyorum. Maçın başından sonuna kadar oyun üstünlüğünü sağladık. Rakibe topu verdik ama o da bizim istediğimiz bir şeydi. Maça başlarken hep süratli oyuncuları tercih ettik. Neticesinde pozisyonları değerlendirdik. Penaltıdan gelmesi çok daha sevindirici. Son maçta burada 2 penaltı kaçırmıştık. Landel’i de ayrıca kutluyorum. Oynanan oyun bizim adımıza çok sevindirici. Kısa vadede hedeflediğimiz puanı tutturduk. İnşallah öyle devam eder. 3 haftalık bir aramız var. Diğer takımlara göre daha avantajlıyız. Bu arada sakat oyuncularımız da gelecek. Çok daha güçlü bir Boluspor izleteceğiz.''



