Sait Karafırtınalar: Kadro derinliğimiz oyunu kazanmaya yetmedi

Spor Toto 1. Lig’in 34. haftasında Adanaspor, evinde Boluspor’a 2-1 mağlup oldu.

Maç sonu basın toplantısında konuşan Adanaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, "Bugün çok üzgünüz. Kazanmayı çok istiyorduk. Kazanamasak da en kötü berabere bitmesi gereken bir maçtı. Ama söylenecek çok bir şey yok. Önümüzdeki 2 maçtan mutlaka 3 puan almamız lazım. Oyuna gelince de öne geçmiştik. İstediğimiz şeyleri de yapmaya çalıştık. Haftalardır aynı 11 ile oynuyoruz. Oyuna dışarıdan katkı sağlayacak oyuncularımız yok. Çok isteyen bir Boluspor takımı vardı. Kadro derinliğimiz oyunu kazanmaya yetmedi. Daha bizim için lig bitmedi. 2 maçın birini mutlaka kazanıp yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.