Sait Karafırtınalar: İnşallah güzel şeylere imza atarız

İmza töreninde konuşan Boluspor Başkanı Savaş Abak, "Bildiğiniz gibi lig ağustosun ilk haftası başlıyor. Hoca tercihimizi biraz erken yaptık. Daha önce de Sait hocayı Bolu biliyor. Sait hoca ile 2 yıllık bir sözleşme yaptık. Hepimize hayırlı olsun. Boluspor'un ve Sait hocanın hedefleri var. Mali tabloyu kendisine verdik, ortak anlaşmaya vardık" dedi.

Sait Karafırtınalar ise "Tabii ki hedeflerimiz var. Daha önce burada çalıştık. Camiayı biliyoruz, beklentileri biliyoruz. Burada daha önceki çıtamız çok yüksek. Amacımız bu çıtayı daha da yukarıya çıkarmak. Bunun için elimizden ne geliyorsa ekibimizle birlikte, taraftarın desteği ve camianın da birleşimi ile daha kolay olacağını düşünüyorum. İnşallah güzel şeylere imza atarız. Şimdiden tüm camiaya, kulübümüze ve ekibime hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

DHA