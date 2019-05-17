Sait Karafırtınalar: İlk sene için hedefimizi tutturduk

Spor Toto 1. Lig’in son haftasında sahasında Birevim Elazığspor’u 4-0 yenen Altay’ın teknik direktörü Sait Karafırtınalar, ligin son maçını kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Karafırtınalar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, takımının sezonun son maçında iyi mücadele ettiğini belirterek, "Ligin son maçını kazanarak tamamladığımız için mutluyuz. Bana göre takım ilk sene için hedefini tutturdu, bireysel hedeflerimiz vardı onları da tutturduk. Gol kralının bizden çıkmış olması Paixao’nun rekor kırması bizim adımıza sevindirici olaylardan." dedi.

Ayrıca Murat Uluç’un da jübilesini yaptıklarını dile getiren Karafırtınalar, "Herkese nasip olmayan bir şekilde oyunda bulundu ilk 10 dakikada gol atarak oyundan çıktı. Ona da bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum. Bütün oyuncularıma ve seyircilerime teşekkür ediyorum. İnşallah seneye ligin son maçında çok daha farklı şeyler konuşuruz." diye konuştu.